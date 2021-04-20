РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Следственный комитет проверит информацию средств массовой информации об избиении девочки тренером в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ СК России по Московской области.

В средствах массовой информации появилось видео, на котором зафиксировано, как, предположительно, тренер наносит удар ребенку во время тренировки по фигурному катанию, а также хватает девочку за шею, ребенок в этот момент кричит.

Кроме этого, в информации сообщается, что данный тренер систематически избивает детей во время занятий. По данной информации СМИ, следственным отделом по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Следствием будет дана оценка услугам, оказываем в данном спортивном комплексе, будут опрошены сотрудники и истребованы соответствующие сертификаты, а также иные документы, позволяющие проводить тренеру занятия с детьми. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.