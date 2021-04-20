РИАМО - 20 апр. Деловой прием «Территория бизнеса» состоится 22 апреля в подмосковной Дубне в честь 15-летия одноименной особой экономической зоны технико-внедренческого типа, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

В рамках мероприятия планируется торжественное открытие инновационно-технологического центра «Менделеев», который был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. Также запланировано подписание соглашений о намерении с потенциальными арендаторами.

Кроме того, 22 апреля состоится награждение победителей конкурса на лучший молодежный научно-технический проект. Также в программе мероприятия - вручение благодарственных писем резидентам и организациям, осуществляющим строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ, работы зона делового общения.

Последние пять лет ОЭЗ «Дубна» находится в ведении правительства Московской области. За это время она внесла значительный вклад в научно-технологическое развитие страны. В указанный период количество резидентов выросло с 70 до 170, их инвестиции - с 7 млрд до 32 млрд рублей, а годовые отчисления в бюджет Московской области — с 45 млн до 1 млрд рублей.