РИАМО - 20 апр. Участники ОПГ, которые вымогали деньги у жителя столицы, были задержаны городскими оперативниками, злоумышленники угрожали 23-летнему мужчине расправой, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Установлено, что члены ОПГ вымогали у мужчины свыше 22 миллионов рублей в течение длительного времени. Во время одной из встреч, они избили потерпевшего. Через время, опасаясь за жизнь, житель столицы обратился в правоохранительные органы.

Четверо мужчин в возрасте от 22 до 27 лет были задержаны на 108 км МКАД по итогам оперативно-разыскных мероприятий. В настоящее время участники ОПГ находятся под стражей.

Уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Соучастник и дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных устанавливаются.