РИАМО - 20 апр. В рамках глобальной компании PepsiCo+, в которую входят московские предприятия компании «Вимм-Билль-Данн», планируется до 2030 года повысить качество и эффективность производства сырого молока и сократить выбросы парниковых газов на заводах Царицынский и Лианозовский, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Компания работает с поставщиками для повышения качества и эффективности производства сырого молока, что способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства. К 2030 году PepsiCo в России планирует сократить объем выбросов парниковых газов на 40% относительно уровня 2015 года», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

PepsiCo+ также планирует внедрять практики «устойчивого земледелия» на всех сельскохозяйственных землях поставщиков компании - более 3 млн га. Также компания закупает сырье только у ответственных поставщиков. Это должно повысить урожайность культур, снизить затраты ресурсов, улучшить состояние почв и снизить воздействие на окружающую среду.

Главный исполнительный директор PepsiCo Европа Сильвиу Попович рассказал, что для компании важно, чтобы изменение климата не ставило под удар поставки сырья на наши производства, а выращивание сельхозкультур не несло вреда экологии. Для этого они продолжат тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями, поставщиками и ускорим внедрение регенеративных практик, чтобы они стали стандартом для фермеров.

«Наконец пришло время цифровой революции на фермах, когда биг-дата будет играть такую же важную роль, как и сельхозтехника, а технологии обеспечат устойчивый рост», - сказал он.

Кроме того, в 2020 году власти города заключили с «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт, в рамках которого компания наладит производство более 40 наименований продукции, в том числе молока, соков, детских пюре. Эти продукты в течение восьми лет, начиная с 2022 года, будут поставляться на молочные кухни города, а сумма контракта составит 30,6 млрд рублей. Предприятие инвестирует в этот проект более 2 млрд рублей.

«В 2019 году Царицынский комбинат запустил линию по изготовлению натурального охлажденного сока, а Лианозовский расширил ассортимент продукции и запустил новые линии. Вследствие активного развития предприятия нуждаются в большем количестве сырья. Теперь ежегодно в общей сложности они закупают около 500 тысяч тонн молока, что в среднем превышает показатели 2016 года более чем на шесть процентов», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промешенной политики Москвы Александр Прохоров.

А также московские предприятия компании получают значительные налоговые льготы имея статус промышленного комплекса. С 2016 года им удалось сэкономить порядка 400 млн рублей, эти средства идут на модернизацию производств. Например, для них снижена на 80% ставка земельного налога и арендная плата за землю, а ставка налога на имущество - вдвое.

Компания по производству молочной продукции «Вимм-Билль-Данн» получила статус московского инвестора второй категории. Она стала вторым столичным предприятием, которому присвоен такой статус. Теперь в течение семи лет оно сможет применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 8% вместо 17% с учетом подтверждения статуса через пять лет.

В России с 2012 года PepsiCo+ также проводит программу тренингов и семинаров для поставщиков сырого молока. В 2020 году компания провела 20 тренингов, в которых приняли участие более 600 человек. С начала программы ее участниками стали около 5 тыс. специалистов.

Компании «Вимм -Билль-Данн» уже 29 лет. Она выпускает не только молочную продукцию, но и соки, а также минералку. Свою продукцию поставляет в 25 российских городов и страны СНГ.