РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. С 20 по 22 апреля в центре культуры «Подмосковье» в поселке Пироговский проходит ежегодный фестиваль-конкурс «Музыкальная весна», посвященный театральному, танцевальному и вокальному искусствам, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа Михаил Мурзаков принял участие в торжественном открытии фестиваля.

«Мытищи – это место, где культура всегда на первом плане. Приятно видеть, насколько успешно развивается проект «Музыкальная весна», в котором принимает участие наша талантливая молодежь. Хороший пример активной жизненной позиции им подают ветераны микрорайона», - сказал Мурзаков.

Мурзаков поздравил с прошедшим днем рождения почетного гражданина Пироговского, председателя совета ветеранов микрорайона Зинаиду Озерову, которая стала одним из главных организаторов создания первичной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов городского поселения Пироговский, и является руководителем совета ветеранов свыше 25 лет.

«Спасибо большое за Ваше отношение к ветеранам. С вами всегда можно обсудить и решить любые вопросы. Такое теплое человеческое общение всегда важно и приятно», - отметила Озерова.