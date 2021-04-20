РИАМО - 20 апр. Хамовнический суд столицы признал бывшего первого замглавы МЧС РФ Сергея Шлякова виновным в особо крупном мошенничестве, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Его сообщники Юрий Кузнецов, Сергей Онищенко, Александр Казарцев также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, Шлякову – в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима, Онищенко – в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима, Казарцеву назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима, а также штраф в размере 150 тыс. рублей.

По данным СМИ, в 2015 году Шляков якобы пытался продать должность и.о. губернатора Ярославской области.