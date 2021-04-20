РИАМО - 20 апр. На предстоящем семинаре для водителей большегрузов, который пройдет 22 апреля в 16:00 и станет четвертым по счету, гражданам расскажут о том, как необходимо подавать заявки на подключение к региональной навигационно-информационной системе, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мероприятие пройдет в онлайн формате под эгидой Дептранса столицы.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходима перейти по ссылке. Чтобы зарегистрироваться нужно указать ФИО, название организации, ИНН и адрес электронной почты.

Участникам мероприятия отправят ссылку на трансляцию на почту.

В 2021 году московские и подмосковные власти решили ограничить проезд транзитного грузового транспорта массой свыше 3,5 т по МКАД и вывести его на ЦКАД, а также бесплатные трассы А-107 и А-108. Новые правила для въезда грузовиков в столицу начнут действовать с 5 мая.