РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Семь основных площадок празднования Дня Победы организуют в подмосковном Красногорске 9 мая, сообщил начальник управления по вопросам культуры и туризма администрации горокруга Вадим Елизаров.

В администрации горокруга провели первое установочное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы во вторник.

«Для нас это по-настоящему важный праздник, мы точно знаем, что жители соскучились по Дню Победы. Конечно, мы очень хотим, чтобы он состоялся. У нас большой округ, и мы запланировали много локальных площадок», - сообщил Елизаров.

Центральным местом празднования станет площадь возле ДК «Подмосковье». Здесь установят сцену и «лабиринт» из фотографий военных лет, выстроенных в форме звезды. Также можно будет ознакомиться с военной техникой разных лет.

Еще одной площадкой станет площадь возле храма в микрорайоне Павшинская пойма.

«Молодежь проведет здесь прекрасную акцию», - добавил Елизаров.

Также традиционно празднования пройдут в микрорайоне Путилково, на стадионе в поселке Нахабино, возле ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее. Запланировано проведение мероприятий на двух дворовых площадках в микрорайоне Изумрудные холмы.

«Одной из изюминок станет – я надеюсь, что все получится, это зависит не только от нас, - городские салюты на всех семи площадках», - сказал Елизаров.

Он добавил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, возможны изменения в программе мероприятий.