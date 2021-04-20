РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Семь основных площадок празднования Дня Победы организуют в подмосковном Красногорске 9 мая, сообщил начальник управления по вопросам культуры и туризма администрации горокруга Вадим Елизаров.
В администрации горокруга провели первое установочное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы во вторник.
Центральным местом празднования станет площадь возле ДК «Подмосковье». Здесь установят сцену и «лабиринт» из фотографий военных лет, выстроенных в форме звезды. Также можно будет ознакомиться с военной техникой разных лет.
Еще одной площадкой станет площадь возле храма в микрорайоне Павшинская пойма.
«Молодежь проведет здесь прекрасную акцию», - добавил Елизаров.
Также традиционно празднования пройдут в микрорайоне Путилково, на стадионе в поселке Нахабино, возле ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее. Запланировано проведение мероприятий на двух дворовых площадках в микрорайоне Изумрудные холмы.
«Одной из изюминок станет – я надеюсь, что все получится, это зависит не только от нас, - городские салюты на всех семи площадках», - сказал Елизаров.
Он добавил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, возможны изменения в программе мероприятий.
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