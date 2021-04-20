РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. В Центральном парке Люберец 21 апреля пройдет экологическая акция по сбору макулатуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционная весенняя акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» состоится в Люберцах 21 апреля с 11:00 до 13:00. В дальнейшем количество собранной макулатуры будет переведено в экобаллы. На выигрышные баллы округ получит саженцы деревьев, которые высадят на территории Люберец.

Самых активных жителей правительство Московской области отметит ценными подарками и присвоит им звание экогероев.

Акция состоится в центральном парке по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №226.

Вторичной переработке подлежат газеты, книги, журналы, бумага, архивы, документы, предполагающие конфиденциальное уничтожение, картон, гофрокартон и прочее.