РИАМО - 20 апр. О сниженном иммунитете говорит целый перечень признаков, самые основные из них — слабость, склонность к частым простудным заболеваниям, частые рецидивы имеющегося хронического заболевания, медленное заживление ран, сообщила иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян.

«Бывает синдром хронической усталости, то есть утомляемость, слабость, сниженное настроение. Иногда пациентов беспокоит частое беспричинное повышение температуры. Все это в комплексе может быть признаком снижения иммунитета», – сказала Багдасарян в эфире «Радио 1».

Она добавила, что у таких людей меньше механизмов, защищающих его перед встречей с инфекцией. Поэтому им следует вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен.