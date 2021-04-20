РИАМО - 20 апр. Во вторник вечером в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 21 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменили пять рейсов, а задержали – три. В Домодедове было задержано три рейса, четыре отменено. В Шереметьеве отменили пять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.