РИАМО - 20 апр. К Национальному дню донора, который в РФ празднуют 20 апреля, присоединилась Московская областная дума. В Подмосковье мобильные станции работают каждом городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сдавал кровь уже более 5 раз. В этот раз в здании парламента и на прилегающей территории работало две мобильные станции.

«Стараюсь это делать несколько раз в год, так как знаю, что она нужна постоянно. Тем более в период пандемии поток доноров уменьшился, сейчас нужно восполнять нужды наших больниц, чтобы все, кому необходима кровь, получили ее», — сказал Брынцалов.

Всего донорами стали более двух десятков сотрудников Мособлдумы. В общей сложности удалось собрать более 10 литров крови.

Как стать донором крови в Москве и Подмосковье>>