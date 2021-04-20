РИАМО - 20 апр. Инспекторы решили закрыть на 90 суток кафе «Гранд» на ул. Большая Семеновская после внеплановой проверки на наличие нарушений санитарных мер в период пандемии коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Проверка показала, что в кафе не соблюдается дезинфекционный режим, при входе посетителей на объект не организовано место обработки рук кожными антисептиками. Также не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу, не проводится ежедневная термометрия работников.

Сотрудники работают без использования средств индивидуальной защиты, в обеденных залах на полу отсутствует разметка для соблюдения социального дистанцирования.

Не обеспечивается последовательность технологических процессов приготовления, сырая и готовая продукция пересекается в производстве. Раковина всего одна и используется не только по назначению. Также в производственных помещениях находятся кровати для проживания людей, сотрудники стирают и хранят в производственных зонах.

Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное. Имеется множество протечек, краска с потолков отслаивается, все дверные проемы разрушены, а также разрушения по ходу коммуникаций, по которым в кафе могут пробраться грызуны.

Измайловский районный суд Москвы назначил ООО «Восход» 90 суток приостановления деятельности в виде штрафа по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>