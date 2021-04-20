РИАМО - 20 апр. За первый квартал текущего год в Подмосковье зарегистрировано 18,6 тыс. преступлений, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Число убийств сократилось на 14,9%, грабежей — на 9,5%, квартирных краж — на 43,2%, угонов — на 41,8%. Количество преступлений в общественных местах уменьшилось на 9,8%, на улицах — на 24,2%, уменьшилось и число преступлений совершенных несовершеннолетними — на 1,1 %. На 28,3% выросло количество преступлений из разряда мошенничества, на 5,6% выросло количество зафиксированных фактов незаконного оборота наркотиков.

«Камеры системы «Безопасный регион», установленные в муниципалитетах Подмосковья, как правило, способствует адекватному поведению граждан и предотвращению новых преступлений. Ну а те, кто продолжают нарушать закон – обязательно будут наказаны», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Каратаев отмечает увеличение мошенничества в интернете. Он советует проявлять бдительность и внимательность, доверять только официальным сайтам и проверенным платформам. Если возникают сомнения, то лучше посоветоваться с близкими и знакомыми. По фактам мошенничества сразу нужно обращаться в полицию.

Жителям Подмосковья напоминают, что о фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить на горячую линию управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области по тел.: 8 (495) 613-19-47.