РИАМО - 20 апр. Молодежь из Московской области может принять участие в конкурсе на соискание международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, проект должен стать объединяющей платформой для продуктивной работы по воспитанию экологически ответственного поколения.

«Мы считаем, что в процесс сохранения окружающей среды должны быть вовлечены дети разных возрастов и групп. Мы уже получили отклик из разных стран: Италии, Бельгии, Великобритании, Китая. Это наша позитивная повестка, мы считаем своим долгом качественно ее реализовать», — сказала Радионова.

Среди основных задач премии — экологическое просвещение детей и молодежи, повышение их экологической сознательности, общественной активности, в том числе с помощью «зеленого» волонтерства, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам.

Участвовать в проекте могут все желающие в возрасте от 7 до 16 лет, которые проживают как на территории России, так и за ее пределами. Для участия нужно подать заявку на сайте экологияделокаждого.рф до 1 октября 2021 года. Среди номинаций — «Юный экоблогер», «Экорисунок», «Экомультфильм», «Юный экожурналист» и другие.

Торжественное награждение победителей состоится на Гала-концерте в Москве 25 ноября. Победители примут участие в выездном экологическом лагере, который состоится с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском детском центре «Орленок».