РИАМО - 20 апр. Пресненская межрайонная прокуратура организовала проверку из-за возгорания в одноэтажном здании автосервиса по улице Ермаковой Рощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Проверка была организована по поручению столичной прокуратуры.

Во время проверки предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. В ходе нее будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.​

Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки при наличии оснований.

Во вторник вечером в столичном автосервисе на улице Ермакова роща, дом №7 «Б», строение 4, произошел пожар. Его площадь составила 300 кв. м. В настоящее время он ликвидирован.