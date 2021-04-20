РИАМО - 20 апр. Следователи инициировали проведение проверки по факту ДТП на западе столицы, где днем во вторник сбили 11-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«Водитель транспортного средства попытался оказать последнему помощь, незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. Предварительно, мальчик получил перелом ноги, для прохождения дальнейшего обследования он доставлен в городскую больницу», - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ребенок перебегал дорогу на красный свет светофора. У мальчика диагностировали перелом лодыжки.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.