РИАМО - 20 апр. Московским водителям посоветовали выезжать на городские дороги после часа пик в 21:00, в настоящее время в столице возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Основными причинами образования на дорогах мегаполиса 10-балльных пробок стали ухудшение погодных условий, а также ограничения движения из-за дорожных работ: Северянинский путепровод; МКАД, 91-й км; внешняя сторона, МКАД, 85-й км; внутренняя сторона, МКАД 32 км; внутренняя сторона, Варшавское шоссе дом 26; Проспект Андропова, дом 48; Волгоградский проспект, дом 45.

В настоящий момент действует экстренное предупреждение. В городе зафиксировано усиление ветра до 15 м/с, дождь и мокрый снег.

Водителям посоветовали быть внимательными и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее пробки в Москве достигли 10 из 10 возможных баллов.