РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. По предложению жителей городского округа Люберцы могут продлить проспект Гагарина до улицы Инициативной, для решения данного вопроса была создана рабочая группа. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Жители домов на проспекте Гагарина Люберец обратились к депутату Мособлдумы, заместителю председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрию Дениско с инициативой продления проспекта Гагарина до улицы Инициативной. Уже были собраны четыре тысячи подписей и направлены в различные органы власти.

Для населения необходимо в первую очередь открыть пешеходную зону с проспекта Гагарина до станции Люберцы-1. Территорию, обозначенную для пешеходной зоны, занимает ПГСК-6 и автомобильная стоянка с грунтовым покрытием, примыкающая к многоэтажным домам.

Дениско организовал и провел рабочую встречу. В заседании рабочей группы участвовали заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры Николай Покацкий, заместитель председателя комитета по управлению имуществом Владислав Михеев, депутат Люберец Александр Мурашкин, председатель ПГСК-6 Николай Курков, активный житель-блогер Дмитрий Захаров, горожане на связи в режиме ВКС.

На встрече с жителями было принято решение об организации рабочей группы в целях решения вопроса жителей. По результатам встречи намечено два пути решения вопроса: установление публичного сервитута или перенос одного ряда гаражей.