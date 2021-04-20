РИАМО - 20 апр. За 2020 год волки напали на россиян свыше 200 раз, также хищники совершили более чем 23 тыс. нападений на домашних животных, сообщает Газета.ru.

Количество случаев нападений волка на человека и сельскохозяйственных животных, которые удалось выявить за три года, держится на высоком уровне. Так, с 2018 по 2020 годы в России выявили 712 случаев нападения волка на россиян и почти 94 тыс. случаев – на сельскохозяйственных животных. Причиной, по которой волки нападают часто, считается нарушение экосистемы.

«По большей части речь идет о вырубке лесов. Из-за такого нарушения экосистемы леса покидают дикие копытные, которые являются главной пищей волков. Волкам нечего есть, и они выходят к людям. Если бы у нас заботились об естественной экосистеме, то, конечно, было бы намного меньше проблем», – сказала зоолог МГУ им. Ломоносова Елена Литвинова.

В рамках борьбы с нападениями хищников их истребляют, происходит это во время любительской и спортивной охоты, а также охоты при превышении показателей угрозы возникновения и распространения болезней волков, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

Согласно информации «Национального индекса тревожностей» нашествие волков оказалось в числе главных страхов граждан РФ.