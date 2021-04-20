РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Мини-детский сад открыли в поселке Новый подмосковного Красногорска во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественное открытие дошкольного учреждения «Палисадик» в поселке Новый состоялось 20 апреля. Посещать дошкольное учреждение в режиме полного дня дети смогут уже завтрашнего дня. Мини-сад рассчитан на 50 мест.

«Сегодня замечательное событие, которого с нетерпением ждали родители – открытие отделения детского сада. Я поздравляю ребят, родителей, педагогов и блок образования Красногорска. Надеюсь, что мы будем встречаться на таких праздниках как можно чаще», - сказала на открытии заместитель главы администрации по социальной сфере Татьяна Квасникова.

В округе на базе школ «Мозаика» и «Вершина» в Путилкове уже действуют два мини-сада. Временно исполняющий полномочия главы горокруга Красногорск Алексей Спасский в своем Instagram-аккаунте сообщил, что строительство новых детских садов и школ – один из наших приоритетов.

По его словам, в планах на этот год – открыть пять садиков. Что касается поселка Новый: в этом году начнут проектирование детского сада на 250 мест, он будет построен в шаговой доступности от жилых домов. В текущем году осенью в Красногорске откроется еще один мини-сад.