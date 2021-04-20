РИАМО - 20 апр. В текущем году в столице планируют достроить еще около 20 спортивных объектов, всего за последние годы построили уже 140 объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, появятся многофункциональный спорткомплекс в Мневниковской пойме, ряд объектов в «Лужниках», три ледовых дворца, три футбольных поля.

«А еще - специализированный ФОК для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде, легкоатлетический манеж на Инженерной улице, ВМХ-велодром на Ангарской, спорткомплекс с бассейном на Измайловском бульваре и многофункциональный ФОК на Тушинской улице», - написал Собянин в своем аккаунте «ВКонтакте».

Качественные спортобъекты для профессионалов и для любителей появляются в каждом столичном округе.

«Мы хотим, чтобы Москва была спортивным городом!» - добавил мэр.

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