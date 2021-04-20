РИАМО - 20 апр. В столице локализовали возгорание, которое произошло в автосервисе на улице Ермакова роща, дом №7 «Б», строение 4, пожар начался во вторник вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Пожар произошел вечером во вторник. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Площадь пожара, который произошел в одноэтажном здании, составила 300 кв. м.
Москвичам напоминают, что при пожаре нужно звонить по телефону «101».
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