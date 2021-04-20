РИАМО - 20 апр. В связи с усилением ветра в Подмосковье региональных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и не спешить, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, исключить резкие маневры, держать дистанцию и быть аккуратными при передвижении в черте населенных пунктов.

Автомобилистов также призвали не парковать транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями.

Во вторник в Подмосковье прогнозируются усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, небольшой кратковременный дождь.

21 апреля в ночь температура снизится до плюс 1 градуса, ветер с порывами будет достигать до 15 м/с. Местами ожидается сильный дождь и мокрый снег.