РИАМО - 20 апр. Вечером во вторник пробки на московских дорогах достигли 10 из 10 возможных баллов, сильные заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались также на Садовом кольце. Практически парализован центр города. Машины стоят в пробках в районе станций метро «Таганская», «Красные вороты» и «Добрынинская», а также на участках шоссе Энтузиастов, Рязанского проспекта и улицах 1905 года, Новый Арбат, Каланчевская.

Движение затруднено на севере, северо-востоке, востоке, юге-востоке, юге, юго-западе, западе и северо-западе МКАД.

Заторы на городских дорогах должны значительно снизиться только в 21:00. По прогнозу, они составят 5 баллов.

Ранее столичных автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17 м/с и дождя. В условиях непогоды нужно избегать резких маневров. Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.