РИАМО - 20 апр. Мэр столицы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы генеральным директорам столичных частных медклиник за борьбу с коронавирусом и представителям других городских сфер, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Орден дружбы получили шесть директоров частных медклиник, орден «Родительская слава» – три человека, орден первой степени «За заслуги перед Отечеством» получил Владимир Баженов, а второй – Николай Потекаев и Рубен Маркарьян.

Также группе москвичей были вручены Орден Почета, Почетная грамота и благодарность президента Российской Федерации. Присвоены почетные звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный журналист Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный эколог Российской Федерации».

Орден Дружбы получили: директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев, исполнительный директор ООО «Бестдоктор» Михаил Беляндинов, генеральный директор ООО «Витбиомед+» Александр Кузнецов, заместитель главного врача по хирургии ООО «Клиника Научной Медицины» Муслим Муслимов, генеральный директор ООО «НЕО-ФАРМ» Евгений Нифантьев, генеральный директор ООО «Бестдоктор» Марк Саневич Марк.

Орден «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей получили Татьяна Сидорова и Алексей Моисеев.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – генеральный директор Культурно-спортивного реабилитационного комплекса «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Владимир Баженов.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили руководитель центра бесплатной юридической помощи при Централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Рубен Маркарьян и директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

Также знаков отличия «За заслуги перед Москвой» удостоился первый заместитель председателя совета Ассамблеи народов России, председатель совета Московского городского регионального отделения Ассамблеи Игорь Круговых - за заслуги в укреплении межнационального мира и согласия в обществе, многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей. А также генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и руководитель ГБУ «Гормост» Юрий Иванков - за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей.

Директор колледжа архитектуры и строительства №7 награжден за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» по юбилейному случаю.

Благодарность мэра объявлена президенту АО «Р-Фарм» Алексею Репику – за вклад в работу по улучшению инвестиционного климата в городе Москве и многолетний добросовестный труд, а также председателю Объединенного совета ветеранов Ракетных войск и артиллерии Московской общественной организации ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны-пенсионеров) Виктору Рогозину - за вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 80-й годовщины контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Группу москвичей также наградили Почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы», почетными званиями: «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы», «Почетный деятель искусств города Москвы».

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