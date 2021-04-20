РИАМО - 20 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин с пониманием отнесся к решению организаторов акции «Бессмертный полк» провести мероприятие в онлайне-формат 9 Мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Есть единственная у нас у всех необходимость и обязанность в период пандемии — согласовывать свои действия с нашими санитарными властями», – сказал Песков.

Он добавил, что решение было принято с учетом того, что перешагнуть пандемию пока не удалось.

Шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы с 2012 года. Люди выходят на площади городов с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проходят не только в России, но и за рубежом.

В этом году мероприятие 9 Мая пройдет в онлайн-формате, а 24 июня планируется традиционное шествие.

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