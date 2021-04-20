РИАМО - 20 апр. Биологи вернулись к полевым работам на территории проектируемого по заказу Минэкологии природного парка «Верхнерузско-Москворецкий» в Можайском городском округе и увидели редкие грибы, а также множество других интересных видов флоры и фауны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Самой хорошей новостью стало возвращение пары аистов, которые ежегодно гнездятся на водонапорной башне в деревне Мышкино. Кроме того, наблюдатели зафиксировали несколько черных коршунов, а также установили новые места обитания охраняемого мха некеры перистой и очень редкого, интересного гриба саркосомы», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Также специалисты обследовали известные в Можайском округе популяцию печеночницы благородной и колонию серых цапель. Первоцветы разрослись еще на большей территории. А птицы активно готовятся к брачному сезону, занимают и ремонтируют старые гнезда.

Разин добавил, что на территории будущего природного парка зафиксировано 176 редких и уязвимых для Подмосковья видов флоры и фауны, включая 108 видов, занесенных в Красную книгу Московской области, и 18 представителей Красной книги России.