РИАМО - 20 апр. Во вторник пробки на дорожной сети Москвы достигли 9 баллов из 10 возможных, большие проблемы с движением возникли на Третьем транспортном и Садовом кольцах города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы на ТТК образовались почти по всей магистрали. Проблемы с движением наблюдаются в районе станций метро «Марксистская», «Курская», «Таганская», «Крестьянская застава», «Тульская», а также на улицах Новый Арбат, Большая Лубянка, Яузская, Валовая, Якиманка.

Сильные пробки наблюдаются на юге, юго-востоке, юго-западе, севере и северо-западе, востоке и северо-востоке МКАД.

Снижение заторов прогнозируется к 20:00. В это время пробки составят 7 баллов.

Ранее столичных автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17 м/с и дождя. В условиях непогоды нужно избегать резких маневров. Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.