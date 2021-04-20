РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Спортсмен из Люберец Евгений Петров одержал победу на открытом турнире по армлифтингу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в рамках Московского фестиваля силовых видов спорта в Лужниках.

«На открытом турнире по армлифтингу честь Люберец защищал 24-летний спортсмен Евгений Петров. Он же и стал абсолютным победителем», - сказал Ружицкий.

Петрову удалось занять первое место в тяжелой борьбе с соперником Александром Асиновским. Оба спортсмена зафиксировали по 98 кг, но вес спортсмена оказался меньше на 2 кг.