РИАМО - 20 апр. За первые три месяца текущего года в Подмосковье во всех хозяйствах произвели 81,0 тыс. т мяса (104,8% к соответствующему периоду 2020 года), 177,8 тыс. т молока (+102,7%), более 35 тыс. штук яиц (+110,7%). Об этом сообщает пресс-служба Мосстата.

Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства мяса составил 94,9%, на долю хозяйств населения пришлось 4,5%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,6%.

По валовому надою молока на сельскохозяйственные организации пришлось 90,3%, на хозяйства населения – 6,4%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и на индивидуальных предпринимателей – 3,3%.

Кроме того, по сравнению с данными на 2020 года, увеличилось поголовье скота на 2,2%, в том числе коров – на 4,4%, овец и коз – на 6,6%, свиней – на 4,6%, поголовье птицы уменьшилось на 11,2%.

В сельскохозяйственных организациях отмечалось сокращение поголовья птицы на 11,6%, в то же время увеличилось поголовье свиней на 4,8%.

Также в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей поголовье коров увеличилось на 17,5%, птицы – на 32,3%, поголовье свиней уменьшилось на 2,8%. Наблюдались высокие показатели по производству яиц – на 84,9% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.