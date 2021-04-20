РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Детский сад на 235 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» продолжается строительство детского сада в микрорайоне Путилково.

«На объекте выполняются работы по устройству фундаментной плиты здания. Задействовано более 20 рабочих и 3 единицы строительной техники», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, новый детский сад рассчитан на 235 воспитанников. Он будет включать просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения.

«На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение», - уточнил глава ведомства.

Общая площадь объекта составит 3,8 тыс. кв м. Особое внимание в ходе строительства будет уделено комфортности и безопасности дошкольного учреждения.