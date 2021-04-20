РИАМО - 20 апр. К 2024 году рядом с Ленинским проспектом появятся три станции столичной подземки, транспортную доступность улучшат около 1 млн москвичей, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Речь идет о станциях «Новаторская» Большой кольцевой линии, «Улице Новаторов» и «Улице Строителей» Троицкой линии.

Станция «Улица Новаторов» откроется на пересечении улиц Удальцова и Новаторов. Это будет пересадочная станция с «Новаторской» БКЛ.

«На базе станций метро «Улица Новаторов» Троицкой линии и станции «Новаторская» Большой кольцевой линии будет создан транспортно-пересадочный узел», – сказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Станция «Улица Строителей» Троицкой линии будет появится на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей. Выходы со станции будут вести на обе стороны Ленинского проспекта.

Троицкая линия метро призвана облегчить транспортную доступность около 1 млн человек. Троицкая линия метро снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающим улицам.

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