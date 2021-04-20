РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал хоккеистам из Люберец удачи на чемпионате Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

20 апреля 1920 года хоккей среди мужских команд включили в программу Олимпийских игр. Тогда в Бельгии впервые состоялся турнир по хоккею с шайбой.

«В городском округе Люберцы тоже есть свои команды, например, детская команда «Урожай». Правда, пока ребята играют в хоккей с мячом, но уже на хорошем уровне, и будут отстаивать честь города на областном чемпионате в этом. В городском округе есть и любительские команды разных возрастов. А не так недавно в рамках корпоративной лиги сыграл с командой НПП «Звезда» в новой ледовой арене на стадионе «Зенит». Спасибо большое за хорошую игру! Живите спортом!» - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что хоккей – это невероятная и зрелищная игра, а адреналин и сильные эмоции вырабатываются не только у игроков, но и болельщиков.

«Стоит отметить, что хоккей с шайбой вновь становится популярным в нашей стране. Если говорить о Московской области, то, согласно данным, сегодня на территории региона занимается хоккеем 37 099 человек», - отметил Терюшков.