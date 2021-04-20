РИАМО - 20 апр. Глава Реутова Станислав Каторов проверил готовность спортивных объектов округа к предстоящему летнему спортивному сезону, в рамках традиционных объездов города он побывал на стадионе «Старт», где ознакомился с качеством инфраструктуры, состоянием большого футбольного поля и прилегающей территории, сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета.

«Принято решение до майских праздников демонтировать ограждение футбольного поля, чтобы сделать его более доступным для всех желающих. Территория позволяет разбить его на несколько зон, где в футбол и другие подвижные игры одновременно смогут играть до пяти пар команд. Реконструкции подвергнется и прилегающая зона, где после прошедшей зимы проявились дефекты асфальтировки», – сказал Каторов.

Также вместе с известным футбольным тренером Вячеславом Чановым глава Реутова осмотрел недавно реконструированное здание академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Сегодня это современный спортивный комплекс, в котором уже занимаются десятки юных футболистов. Именно поэтому речь зашла о дальнейшем развитии спортбазы, помощь в котором оказывает и продолжит оказывать администрация города. В ближайшей перспективе – оборудование современного игрового поля с подогревом, зрительских трибун, зон для тренировок.

Поговорили и о коронавирусной безопасности – большинство преподавателей уже сделали профилактическую вакцинацию или имеют антитела, все они проходят регулярный контроль состояния здоровья.