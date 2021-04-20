РИАМО - 20 апр. Мэр столицы Сергей Собянин предложил ввести программу поощрений для старшего поколения, чтобы оно вакцинировалось от Covid-19 как можно активнее.

По словам градоначальника, бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Во многих странах мира из-за этого был введен жесткий локдаун.

«Локдаун нанес огромный ущерб предпринимателям. Чтобы избежать подобного сценария в Москве, Торгово-промышленная палата предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу», - написал Собянин в своем блоге.

Мэр заявил, что москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку от коронавируса, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к программе.

Собянин подчеркнул, что предложение столичного бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей «заслуживает внимания».

«Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», – сказал градоначальник.

Деньги на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.

Собянин также опубликовал реквизиты счета и добавил, что о запуске программы сообщат отдельно.

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