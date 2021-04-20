РИАМО - 20 апр. Проект планировки территории в районе Московского центрального кольца на участке Дмитровская — Красный Балтиец утвержден. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
И также, согласно документу, предполагается включение в состав природных и озелененных территорий Северного административного округа Москвы участка площадью 0,54 га.
МЦД – новый вид городского транспорта. Это целая сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые образуют линии наземного метро. Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся 21 ноября 2019 года. С запуска в 2019 году 200 млн человек уже совершили поездки по Московским центральным диаметрам.
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