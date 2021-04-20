РИАМО - 20 апр. Ситуация с коронавирусной инфекцией в мегаполисе в последнее время начала ухудшаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», - написал Собянин в своем персональном блоге.

За последние сутки в столице выявили 1996 новых случаев заражения коронавирусом, 1583 человека выздоровели, 56 – скончались.

За все время пандемии в мегаполисе выявили 1 068 048 случаев инфицирования, 974 229 пациентов выздоровели, 17 754 – умерло.

Между тем, в Москве продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививки можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>