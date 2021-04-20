РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Пять воспитанников отделения МРОО «Возрождение» Люберец стали победителями и призерами открытого турнира Федерации боевого самбо России в дисциплине «борьба в куртках», сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир прошел в институте развития самбо имени А. Харлампиева в Москве. Соревнования были посвящены памяти мастера спорта СССР, двукратного чемпиона России, чемпиона Советского Союза в команде, ученика Анатолия Харлампиева Георгия Долголенко.

Воспитанники МРОО «Возрождение» Самандар Рахимов и Эльдар Карай стали обладателями золотых медалей. Серебро досталось еще трем люберецким ребятам – Игорю Игнатову, Даниилу Яковлеву и Григорию Шпилевому.

Спортсмены выступали в возрастной категории 2004-2009 годов рождения.