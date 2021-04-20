РИАМО - 20 апр. Новый моечный комплекс для поездов «Ласточка» Московского центрального кольца открыли на станции Андроновка, его площадь – более 4 тыс. кв. м, а пропускная способность – 8 поездов в сутки, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Раньше, для того чтобы помыть поезда МЦК, из везли на станцию Подмосковная, а потом они возвращались в парк отстоя на станцию «Андроновка».

Весь технологический процесс на мойке организован в автоматическом режиме с помощью щеточных механизмов и управляется одним оператором. Моечный комплекс оборудован очистными сооружениями, которые позволяют использовать оборотную воду для помывки подвижного состава, что в значительной степени сокращает затраты на эксплуатацию и уменьшает нагрузку на экологию.

Мойку построили из-за того, что парк поездов МЦК увеличился, а также чтобы локализировать обслуживание и отстой поездов.

На непассажирской технической и музейной станции-депо Подмосковная завершается строительство двух новых цехов для обслуживания «Ласточек», 39 которых ходят на межрегиональных маршрутах и 51 на МЦК.

Маршрутный парк «Ласточек» расширился – сейчас они ходят между Москвой и Белгородом, Иваново, Костромой, Ковровом, Нижним Новгородом, Тверью, Вязьмой, Смоленском, Курском, Орлом. С 30 апреля из Москвы запускают первую «Ласточку» в Минск.

Один из цехов предназначен для внепланового ремонта поездов, «оттайки» в зимний период и экипировки. В цеху длиной 300 одновременно два поезда могут проходить техническое обслуживание. Во втором цеху будут проводить все виды ремонта вагонов.

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