РИАМО - 20 апр. Областные экологи обследовали все гидротехнические сооружения Подмосковья и обновили планы обеспечения их безопасности, среди них выявлено 173 бесхозных объекта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«На сегодняшний день в регионе учтено 1596 ГТС, из которых 173 – бесхозные. Большинство из них были построены и эксплуатировались силами предприятий, коллективных хозяйств, однако со временем потеряли хозяев», – сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, обследована каждая подмосковная ГТС, а для бесхозных разработаны индивидуальные пошаговые планы обеспечения безопасности. От обследования и постановки на учет как бесхозного объекта, до оформления в муниципальную собственность.

Также Разин добавил, что специалисты обследовали 600 ГТС за пять лет. Также отремонтировано 29 сооружений. Это позволило предотвратить большой ущерб от возможного прорыва плотин.