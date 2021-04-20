РИАМО - 20 апр. Сенаторы и депутаты поделились своими ожиданиями от речи президент РФ Владимира Путина, который выступит с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля, сообщает Газета.ru.

По мнению первого заместителя председателя комитета по международным делам Светланы Журовой, будут заявления главы государства, связанные с пенсионной реформой.

«За это время уже произошли какие-то события, которые требуют корректировки. Мне кажется, что это будет озвучено президентом», — сказала Журова.

Она добавила, что в послании будут затронуты темы пандемии. Так, самыми актуальными для регионов являются вопросы здравоохранения. В связи с этим сфере необходимо внимание и влияние государства.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева уверена, что Путин заведет разговор о социальной сфере, а в особенности президент коснется вопросов многодетных семей. Гусева также хочет услышать от главы государства решения касательно долгов муниципалитетов.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель отметил, что изначально от президента ожидается анализ выполнения прошлого послания и подведение итогов.

Заместитель председателя комитета по международным делам Ирина Роднина считает, что Путин посвятит послание выборам в Госдуму, которые предстоят в сентября.