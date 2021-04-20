РИАМО - 20 апр. В Московской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, ежедневно в регионе прививаются около 15 тыс. человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы все-таки надеемся избежать ограничений. Сейчас активно работают главные врачи и наши главы, руководители предприятий по вакцинации. Мы неплохими темпами идем по вакцинации. В день порядка 15 тыс. прививаем. Уже на сегодня 730-750 тыс. вакцин мы поставим», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Московской области сделать прививку от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация проходит бесплатно и на добровольной основе.

В Подмосковье нужно соблюдать масочный режим в общественных местах – транспорте, магазинах, аптеках и так далее.

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