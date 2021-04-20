РИАМО - 20 апр. Московским областным УФАС России рассмотрена жалоба предпринимателя на действия организатора торгов – конкурсного управляющего при организации торгов по продаже имущества должника ДНП «Балтийское», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы, конкурсный управляющий неправомерно отказал заявителю в допуске к торгам.

Изучив представленные доказательства, комиссия УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в торгах.

Жалоба была признана обоснованной.

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