РИАМО - 20 апр. Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем для тренировок достроили и ввели в эксплуатацию на стадионе «Торпедо» на юге столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках первого этапа реконструкции стадиона «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова, реализуемой за счет средств инвестора. Трехэтажное здание общей площадью 7,2 тыс. кв. ме располагается на улице Восточная, вл. 4А в районе Даниловский. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже оформлено Мосгосстройнадзором», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ФОКе разместится футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации. Позже инвестор планирует реконструировать сам футбольный стадион. Обновленная арена будет соответствовать требованиям РФС и UEFA и ее вместимость увеличится до 15 тыс. человек.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что, согласно проекту, после ввода в эксплуатацию новый ФОК передают оператору для отделки внутренних помещений и поставки оборудования. Инспекторы ведомства провели 22 проверки во время строительства, в том числе лабораторно-инструментальные исследования по качеству строительных работ и применяемых материалов.