РИАМО - 20 апр. До 1 августа в городском округе Солнечногорск откроют новую дорожную развязку, которая улучшит транспортную ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Новая эстакада позволит улучшить транспортную доступность индустриального парка «Есипово», обеспечив автомобилям въезд и выезд на внешнюю сеть дорог, а также даст возможность беспрепятственно следовать транзитному транспорту по магистрали М-10 «Россия». Строительство развязки началось в июне 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, на какой стадии готовности находится объект.

«Эта развязка хороша и для тех, кто едет по ЦКАД, и для индустриального парка. Регион растет, наша задача - создавать рабочие места. Поэтому мы готовим площадки для инвесторов, поводим инфраструктуру, передаем землю по номинальной стоимости, сопровождаем строительную часть. Не нужно беспокоиться по поводу согласования документов - все происходит в электронном виде», - отметил Воробьев.

Он также сообщил, что недавно был подписан контракт с инвестором, который будет создавать фармпроизводство в «Есипове».

«Новая развязка - продолжение дороги М-10 «Россия» - Ложки-Поварово-Пятница, построенной в 2018-м. В ее состав войдет трехполосный путепровод через Ленинградку. Чтобы не создавать неудобство жителям, движение во время работ не перекрывается», - добавил глава Подмосковья.

Важность новой развязки отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Развязка позволит быстро подъехать к технопарку. Далее она будет соединяться с нашими региональными дорогами и выходить на Пятницкое шоссе. Я думаю, это очень удобно для всех жителей Московской области. Запуск движения планируем к 1 августа. Будем стараться успеть пораньше», - сказал Гержик.

В «Есипове» создано более 1,1 тыс. рабочих мест. Кроме Mercedes, резидентами являются производитель строительной техники «Джей Си Би Раша», производственный комплекс для малого и среднего бизнеса «Индастриал Сити «Есипово», производитель оборудования для бестраншейного ремонта сетей «Полимертехком».

В 2023 году в индустриальном парке заработает предприятие «Авексима», которое будет заниматься разработкой и производством инновационных лекарств для лечения онкологии и ВИЧ. К 2030 году резидентами парка станут порядка 20 компаний различного профиля. Работой будут обеспечены еще около 4 тыс. человек.