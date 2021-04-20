РИАМО - 20 апр. Российский боец MMA Федор Емельяненко выпал из рейтинга тяжеловесов Bellator, сообщает Газета.ru.

Это следует из обновленной версии рейтинга тяжеловесов, которую опубликовали на сайте организации. В предыдущей версии рейтинга 44-летний россиянин располагался на пятой позиции, однако теперь его нет в первой десятке.

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер. Первое место занимает американец Тимоти Джонсон, вторым идет француз Чик Конго, на третьей строчке располагается Валентин Молдавский.

В рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории лидирует бразилец Патрисиу Фрейри. Второе место занимает россиянин Вадим Немков. На третьей – нидерландец Гегард Мусаси.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 45 боев. Он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Его последний бой прошел в декабре 2019 года.