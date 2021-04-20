РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) представил новое стрелковое оружие отечественного производства заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Бек Евкурову, сообщила пресс-служба предприятия.

Евкуров в рамках рабочей поездки в ЦНИИТОЧМАШ ознакомился с новыми российскими разработками в области стрелкового оружия в калибрах до 12,7 мм. Ему представили комплексы пистолетные, автоматные, пулеметные, снайперские как нормального (до 9 мм), так и крупного калибра (до 12,7 мм), а также специальное бесшумное и подводное оружие.

ЦНИИТОЧМАШ как головное предприятие страны в области разработки стрелковых боеприпасов ознакомил Евкурова со всей линейкой созданных за последнее десятилетие патронов к стрелковому и специальному оружию.

На полигоне Государственнного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ представители министерства обороны опробовали новые разработки в действии. Оценили кучность стрельбы, бронепробиваемость и другие боевые и эргономические характеристики отечественных изделий.

В ходе совещания Евкуров заслушал доклады головных разработчиков стрелкового оружия и боеприпасов к нему: АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «Концерн Калашников» (входит в госкорпорацию Ростех), ООО «Промтехнология». Детально обсудили вопросы выполнения работ по созданию снайперских комплексов самозарядного и ручного перезаряжания под патроны 7,62 на 51 мм, 7,62 на 54 мм и 8,6 на 69 мм.