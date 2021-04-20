РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Главгосстройнадзор Московской области держит на контроле ситуацию с обрушением котлована на стройке в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вечером 8 апреля произошло обрушение части стенки котлована на территории строительства многоквартирного жилого дома в ЖК «Изумрудные холмы». Причиной стало размывание грунтовыми водами.

Инспекторы Главгосстройнадзора взяли на особый контроль вопрос с обрушением котлована на территории строительной площадки в ЖК.

Жители оставляли обращения по проблемному вопросу на портал «Добродел». Инспекторы надзорного ведомства оперативно отреагировали на жалобы и провели выездное совещание на объекте. В ходе мероприятия было выявлено, что застройщиком проведена работа по восстановлению шпунтового ограждения и недопущения его дальнейшего обрушения. Заявители отметили это обращение как успешно решенное.

«Кроме того, за прошедшую неделю благодаря работе инспекторов Главгосстройнадзора застройщик вывез строительный мусор со строительной площадки в Серпухове, была достигнута договоренность с застройщиком в Балашихе о проведении работ по очищению кровли от грязи и загрунтовке, обновлен информационных щит на стройплощадке в Солнечногорске», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Всего на прошлой неделе в сфере строительства на портал «Добродел» поступило 88 обращений. Сотрудниками Главгосстройнадзора было проведено 25 встреч и более 30 телефонных разговоров с заявителями. Все поступившие вопросы были отработаны в срок.