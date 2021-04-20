РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Выставка-пристройство котят и кошек из приютов «Возьми меня с собой!» пройдет 24 апреля в торгово-развлекательном центре «Орбита» Люберец, все желающие смогут выбрать питомца и забрать его домой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все животные, которые будут на выставке, найдены на улице. Они обработаны от паразитов, взрослые кошки стерилизованы. Все питомцы ухожены, здоровы, привиты, умеют пользоваться лотком и ждут своих хозяев.

Для того чтобы приютить животное, необходимо взять с собой паспорт и переноску. Также можно прийти на выставку, полюбоваться питомцами и принести им угощения. Подопечным приютов всегда нужны сухие и влажные корма, игрушки, медикаменты, препараты от паразитов, актуальна финансовая помощь.

Организаторы мероприятия обещают, что, помимо работы самой выставки, посетителей ожидают благотворительная ярмарка в пользу животных, детский аквагрим, подарки, веселая музыка.

Выставку организует приют «КотоЛюб». Она будет работать с 12:00 до 18:00 на первом этаже ТРЦ «Орбита» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366.